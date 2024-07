Mi kell a sikeres karrierhez? – Az ország top vezetői egy fontos dolgot emelnek ki

Annyi variációt hallottunk már arra vonatkozólag, hogy mitől válhatunk sikeressé az életünkben és a karrierünkben. Sokan vélekednek úgy, hogy egy eredményes szakmai út a kemény munkának, kitartásnak köszönhető, de vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy az is elég lehet, ha a szerencsére bízzuk magunkat. Sikeres top vezetők egységes véleménye azonban az, hogy sokszor mindezek mellett elengedhetetlen egy hiteles szakmai mentor, aki egy egész karrierútra kihatással lehet, tartsunk a pályánk elején, közepén, de akár a csúcsán is. Az esemény kiemelt támogatói az E.ON és a Foxconn.

A Menedzserszövetség nyárindító eseményén, július 8-án, Kapitány István, a legnagyobb nemzetközi karriert elérő magyar vezető, Sárospataki Albert, fekete öves befektető és Cápa, illetve Fazekas Bálint, a Menedzserszövetség és a Foxconn közös idei Jövő Menedzsere Díj kitüntetettje és a magyarországi generációváltás egyik éllovasa fognak beszélgetni a mentorálás témájáról, annak kiemelt szerepéről. A beszélgetést dr. Zolnay Judit nemzetközi top vezetői tanácsadó és speaker moderálja.

Az inspiráló fókuszú beszélgetés résztvevőit a mentoring iránti szenvedélyük hozta össze, hiszen mind a négy sikeres felsővezető megtapasztalta már mentorálással járó páratlan sikerélményt mentorként és mentoráltként egyaránt.

Kapitány István, a Menedzserszövetség elnöke és a Shell korábbi globális executive alelnöke, 37 sikeres karrier év után vallja, hogy egy lelkiismeretes és tapasztalt mentor képes bárkinek megváltoztatni a szakmai életét, hasznos útmutatást és inspirációt adva. Pályafutása során több tucat lelkes kollega karrierjét egyengette, ugyanakkor ő maga is építkezett a mentorától kapott hasznos tanácsokból és támogatásból.

Az est másik két főszereplője, Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója és Fazekas Bálint, a Vöröskő Kft./Euronics tulajdonosa, ügyvezetője is hasonlóan gondolkodik a mentoring elengedhetetlen szerepéről. Sárospataki Albert például már többedik alkalommal jelentkezett első számú vezetői mentorokhoz, és a Menedzserszövetség Jövő Menedzsere Mentor Programjában már mentorként is bizonyított.

Mentorra tehát mindenkinek szüksége van: egy olyan szakmai támaszra, aki saját tapasztalataiból merítve ad személyre szabott tanácsot, ezáltal biztosítva egy külső nézőpontot. A Menedzserszövetség Mentor Programjai ezt a személyes kapcsolódást hivatottak megadni, az ország elsőszámú vezetőiből álló mentorgárdájával, akik célként tűzték ki a következő menedzsergeneráció gondozását és tudásuk világszintre való emelését. A Menedzserszövetség három karrierszinten induló programjaiba várja a lelkes és fejlődni vágyó vezetőket, akiket vagy egy új pozíció, egy másik karrierút, vagy a vezetői kompetenciáik bővítése motivál.

A Jövő Menedzsere, a Next Level és a MasterClass Mentor Programokat július 8-i Business Café networking eseményen ismerhetik meg az érdeklődők.

