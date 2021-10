Világszerte problémát jelentenek a felhasználók, sokfelé elérhetetlen a Facebook.



Fotó: Pixabay

Magyarországról is egyre több a panasz, a Down Detector kommentjei szerint több kontinensen – így Európában is – baj van. Hasonlóan elérhetetlenné vált a Whatsapp és az Instagram is.

A hiba tehát nem a mi készülékünkben van, várjuk a közösségi oldal sokadik feltámadását.

Forrás: downdetector.com