Megszólalt a Facebook a világméretű leállásról

Több mint két órája elérhetetlen a Facebook, az Instagram és több más közösségi platform is – írtuk meg korábban.

A Facebook vezetősége közleményt adott ki a leállással kapcsolatban:

- idézi a BBC a Facebook közleményét.

A probléma okát nem közölték.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.