Lépcsőépítés – miből és mennyiért?

Az emeletes vagy tetőtérrel rendelkező házak esetében elengedhetetlennek számít a megfelelő lépcső kivitelezése – csakúgy, mint a padlásteres épületek esetében. Ennek megoldására többféle anyag és gyártástechnológia is rendelkezésünkre áll, amelyek mind más-más előnyökkel rendelkeznek. Az árak pedig szintén eltérőek lehetnek attól függően, hogy mit választunk. Nézzük meg tehát, milyen lehetőségeink akadnak ezen a téren.

Anyagválasztás

Több különféle anyagból készületnek lépcsők, ezek viszont leginkább három csoportra oszthatóak. Fa-, fém- és betonlépcsők alkotják azt a három kategóriát, amik közül választhatunk. Mindegyik más előnyökkel bír, a legjobb választást pedig az határozza meg, hogy hová szeretnénk az adott lépcsőt. A klasszikus betonlépcsők például ideálisak lehetnek kültérre és beltérre is egyaránt. Érdemes viszont fejben tartanunk, hogy kültérre leginkább teraszokhoz jelent jó megoldást számunkra ez a lépcsőtípus. Az épületek falaihoz ugyanis nehezen rögzíthető, így a padlásokhoz vagy tetőkhöz nem igazán lehet megfelelően hozzáépíteni őket. Ebben az esetben a fém lépcsők jelentik a legjobb megoldást, amelyek egyszerűen felszerelhetők cakkos alakban bármely épület falára, valamint az időjárási viszonyokkal szemben is rendkívül ellenállóak. A fa lépcsők, bár rendkívül esztétikusak, azonban használatuk leginkább beltérre korlátozódik. Ezeket a darabokat ugyanis rendkívül megviselhetik a rossz időjárási viszonyok, különösképpen az esőzések, így nem igazán tanácsos a kültéri alkalmazásuk, mivel a fagyok és az esővíz mellett még a rajtuk közlekedők súlyát is el kell bírniuk.

Árak – avagy mire számítsunk a különféle anyagok terén?

Az árak váltakozása attól függ leginkább, hogy milyen anyagú lépcsőt szeretnénk otthonunkhoz vagy más egyéb ingatlanunkhoz, valamint hogy melyik szakemberrel csináltatjuk azt. Általánosan elmondható viszont, hogy a legdrágább árkategóriát az egyedileg építtetett betonlépcsők alkotják. Ez nem is csoda, hiszen itt mind az anyagok beszerzése, mind a ráfordított munka jóval körülményesebb, mint a másik két típus esetében. Ezt követik a fém lépcsők, amelyek akár feleannyiba is kerülhetnek, mint az előbb említett betonból épített darabok. Ezekkel jóval egyszerűbb dolgozni, hiszen könnyű szerkezetes lépcsőkről van szó. A megfelelő elemek legyártása után sokszor épp elég csak összehegeszteni és a falhoz rögzíteni azokat. Kevesebb anyagot, felszerelést és embert igényelhet ezeknek a megvalósítása.

Valamivel a fém lépcsők után pedig a fából készült darabok állnak, amelyek így az olcsó árkategóriát képviselik leginkább. Ezek készülhetnek fém- vagy favázzal is, melyekre utólag kerülnek fel a lépcsőfokok. A lépcső ár tehát egyik esetben sem fix, mivel mindhárom anyag esetében többféle variáció előfordulhat a kivitelezést illetően. A leírtak alapján viszont igényeink tekintetében okosan mérlegelve megtalálhatjuk a számunkra legideálisabb változatot. Nagyon fontos viszont, hogy ne bólintsunk rá azonnal egy ajánlatra sem – inkább érdeklődjük több kivitelezőnél, mielőtt döntünk.

