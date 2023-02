Hiába a rekordinfláció: Pillanatok alatt elkapkodták a leakciózott MacBook-okat, fellázadtak a kommentelők

Pénteken van az iSTYLE Apple Premium Partner üzletének megnyitója. Az üzlet a budapesti Árkádban nyílt meg.



Fotó: Facebook / iSTYLE

A közép-kelet-európai régió második Apple Premium Partner márkaboltja az ikonikus Apple Store vásárlási élményét hozza el, és az ügyfélkiszolgálás teljesen új szintjét képviseli. Az új koncepció alapján megújult üzlet a korábbinál nagyobb területen és számos újdonsággal várja az Apple rajongókat – írja a nuus.hu.

A megnyitó alkalmából az üzlet hatalmas akcióval várta az érdeklődőket. A szemléltetés kedvéért a vásárlók:

a MacBook Air M1 géphez 499.900 forint helyett 329.900 forintért juthattak hozzá.

Az iSTYLE bejegyzéséből ítélve óriási volt az érdeklődés, olyannyira, hogy végül a vásárolható darabszámot is korlátozták.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a MacBook Air M1 modellünk vásárlásának maximális számát 2 darabban korlátozzuk, hogy minél többen távozhassatok álmaitok MacBook-jával.

A kommentek között többen is felháborodtak, amiért ők már nem jutottak géphez, hiába álltak ott több órát. Valaki azt is megjegyezte, hogy ő még 5 darab gépet tudott megvásárolni, amin most 400.000 Ft / darab áron tovább adna. Állítása szerint már a parkolóban sikerült eladnia három darab gépet.

A kommentelők azt is megjegyezték, hogy a gépek már a nyitás előtt elfogytak, ugyanis sorban állóktól előre felvették a rendelést. A hivatalos oldalon egyébként kiemelték, hogy a vásárlókat érkezési sorrendben szolgálják ki, magyarán minél előbb sorba állt valaki, annál előbb juthatott hozzá a géphez.

