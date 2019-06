Puzsér miatt tovább szakad az LMP

Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele kötött szerződést. Erre lemondott a párt fővárosi alelnöke.

Az egész azzal kezdődött, hogy hétfő reggel Puzsér Róbert jelezte: nem vesz részt a bohózatban, amit előválasztásnak neveznek, mert nem teljesültek a feltételei. Erre az LMP részéről Kanász-Nagy Máté, a párt ügyvezetője (mivel az elnökség lemondott) bejelentette, felmondják a Puzsér Róberttel kötött szerződést, mivel támogatásunk feltétele volt, hogy a jelölt részt vegyen az előválasztásban. (A Jobbik még gondolkodik.)

Most ott tartunk, hogy hétfő délután az LMP fővárosi alelnöke és budapesti elnökségi tagja (a budapesti elnök, Moldován László már korábban lemondott), Szigethy Krisztina levelet írt pártjának, lemondott.

Tekintettel a mai nap történéseire, azonnali hatállyal lemondok a budapesti alelnöki tisztemről és ezzel együtt a Budapest elnökségi tagságomról. Számomra teljességgel elfogadhatatlan, ami ma történt – írta a levélben, ami szerkesztőségünkhöz is eljutott.

Szerinte Puzsér nem lépett vissza az előválasztástól, csak azt írta, ha a körülmények nem változnak, akkor nem indul, ráadásul az LMP és a Jobbik (a centrumpártok – ahogy magukat hívják) nem arra szerződött, hogy hogy az előválasztás feltétele mellett támogatják a Sétáló Budapest emberét. Szerinte nem volt joguk felmondani a megállapodást.

Levelét így zárja:

Szeretném, ha tudnátok, hogy a tárgyalások során Robi (és a Jobbik vezetői is!) mindvégig kiálltak mellettünk, nem hagyták, hogy elvtelenül bánjanak az LMP-vel, küzdöttek értünk minden lehetséges módon és fórumon. Éppen ezért, amit ma Máté (Kanász-Nagy Máté – a szerk.) tett, arra nincsenek szavaim. Tájékoztatásul: mivel én továbbra is Puzsér Róbertet tekintem az LMP főpolgármester-jelöltének, és szövetségesünknek a Sétáló Budapestet, tájékoztatni fogom őket is a fentiekről.