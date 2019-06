Felkavaró részletek láttak napvilágot a futónő ügyében, akit meg akartak erőszakolni Budapesten

2018 októberében edzés közben támadta meg az ultrafutó M. Viktóriát H. István. Szerencsére a nő férje rájuk talált, és megakadályozta, hogy nagyobb baj történjen.



Fotó: Facebook

Az Index tudósított a tárgyalásról, amelyen az előzetes letartóztatás helyett már otthonában bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott szót kért:

Bocsánatot szeretnék kérni Viktóriától. Meg mindenkitől, akinek ártottam. Nagyon szégyellem magam. Nem tudom, miért követtem el, normális életem volt, rendezett családi körülmények, saját házam, családom... munkahelyem... Nem tudom, mi vezetett ide. Megvolt mindenem, nem tudom, miért csináltam... sosem gondoltam, hogy valaha idáig fogok süllyedni”

– mondta.

H. István azt vallotta, közösülni akart volna a nővel, de nem tudta felállítani a péniszét.

Viktória azt mondta, futóedzése közben támadott rá „az István”, utánafutott, vállon ragadta és lerántotta.

Kiabáltam, befogta a számat. Azt mondta, kussoljak és erővel igyekezett elhallgattatni...kérdeztem, mégis mit akar, beszéljünk normálisan"

A támadó erre ennyit felelt:

"csak dugunk egyet és elengedlek".

"Az ütésekből egyértelműen úgy éreztem, hogy olyan erősek és kontrollálatlanok, hogy gondoltam, ha ezt folytatom, az az életembe kerül. Erős ütések értek, örültem, hogy huhh, most se tört be az orrom, most se tört be az arcom. Éreztem, hogy minden ütés, amit nem visz be, azzal beljebb vagyok az életben" – mondta az áldozat.

Fontos volt neki, hogy ne nézzek rá, letolta a fehérneműmet és hasra fektetett. Próbált közösülni, de ez nem sikerült. Azt mondta, hogy szopjam le, és közben ő is az ujját a hüvelyembe és a fenekembe dugta. Mondtam neki, hogy hagyja abba, mert nem szeretem

- részletezte a futónő.

A vádlott többször elsírta magát a tárgyaláson, szomszédai szerint csendes, illedelmes férfi, mindig udvariasan köszönt.