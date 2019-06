Nem akarják eltemetni Szita Bence gyilkosát

Holtában is népharag zúdul Szita Bence kegyetlen gyilkosára.

Szita Bencét 2012-ben ölték meg gyilkosai, a kisfiú nevelőanyja és két társa. A felbujtó az asszony volt, akit állítólag az vezérelt, hogy ha Bencét megöleti az útból, akkor párja szeretete majd csak rá irányul.

A 11 éves kisfiú meggyilkolása annak idején az egész országot felzaklatta, most pedig úgy tűnik, nem csak a törvény, de a sors is igazságot szolgáltatott, hiszen a nő 2017-es halála után most a kisgyerek másik gyilkosa, B. József is meghalt a börtönben, betegség végzett vele.

Noha a férfinek vannak élő rokonai, a Bors információi szerint senki nem jelentkezett azért, hogy eltemethesse. Úgy tudják, a börtönben sem látogatták hozzátartozói és habár van egy testvére és egy lánya is, ők sem keresték vele a kapcsolatot. Az ilyen esetekben a hivatalos eljárás alapján a helyi önkormányzat – jelen esetben a tököli – gondoskodik majd az elhúnyt temetéséről.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(bors.hu)