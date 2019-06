A "közjó szolgálatáért" kapott doktori címet Matolcsy György

Tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) címet adományozott Matolcsy Györgynek a Kaposvári Egyetem Szenátusa, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerdán vette át az egyetem legmagasabb szintű elismerését – közölte a jegybank az MTI-vel.



Fotó: Máthé Zoltán/MTI

"A kiváló tudományos tevékenységért, valamint a közjó szolgálatáért járó Doctor Honoris Causa címet elsősorban a magyar gazdaságpolitikai fordulat elvi megalapozásában – előbb nemzetgazdasági miniszterként, majd a Magyar Nemzeti Bank elnökeként – elért eredményeiért ítélte meg Matolcsy György számára az egyetem vezetése"

- áll az indoklásban.

A cím odaítélésének indokai között az is szerepelt, hogy a "Matolcsy György által képviselt gazdaságpolitikának köszönhetően Magyarország a 2008-as gazdasági világválság kihívásaira a környező országoktól eltérően reagált, a nemzetközi pénzügyi világ által javasolt megszorító intézkedésekkel szemben foglalkozást serkentő, emberközpontú, értékelvű gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre".

A Matolcsy György nevével fémjelzett gazdaságpolitika nemzetközi szinten is egyre több követőre talál, valószínűleg azért is, mert a válság ráébresztette a döntéshozókat, hogy a gazdaságnak nem csak a tőketulajdonosok érdekeit kell szolgálnia, hanem a közjót is olvasható a tiszteletbeli doktori cím odaítélését javasló egyetemi előterjesztésben.

Az MNB megjegyezte, a Kaposvári Egyetemen 15 éve indult meg az önálló közgazdászképzés, az egyik legsikeresebb képzés a pénzügyek területén működik a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.