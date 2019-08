Kilenc embert vittek kórházba a ráckevei tömegverekedés miatt – fotók

Két család közti viszály fajult el Ráckevén, állítólag egy drogügylet miatt. Sajtóinformációk szerint egy vasvilla is előkerült.

Lövöldözés volt csütörtök este Ráckevén, két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre – olvasható az MTI összefoglalójában. Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette az MTI információját. Később a police.hu-n megjelent közleményben a rendőrség azt írta, többen is bejelentették, hogy két család között veszekedés tört ki, amely tettlegességig fajult. A bejelentők azt is elmondták, hogy több lövést hallottak.

A rendőrség közölte, hogy a helyszínen a megfelelő erőkkel biztosítják a település biztonságát, Ráckevén jelenleg nyugalom van.

A sérülteket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, a rendőrök több embert előállítottak, elszámoltatásuk folyamatban van. Az esetet a Ráckevei Rendőrkapitányság vizsgálja.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy 6 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, ahonnan kilenc embert szállítottak kórházba. Az elsődleges adatok szerint egy ember súlyos, nyolc pedig könnyebb sérüléseket szenvedett – tette hozzá.

A Blikk a helyszínen beszélni tudott csütörtök este Vereckei Zoltán alpolgármesterrel, aki szerint drogügylet állhat a háttérben. Állítása szerint ez már régi probléma a drogfogyasztás a településen, ami ellen az önkormányzat is fellép. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy úgy tudja, a viszály során egy vasvilla is előkerült, amivel valakit komolyabban megszúrtak.

