Budai Lórántot, a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjét választották meg polgármesternek Jászberényben a vasárnapi megismételt választáson – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei város jegyzője az MTI-vel.

Jászberényben a Fidesz kifogásai miatt rendeltek el új polgármester-választást, amely az ellenzéknek kedvezett. Budai Lóránt magas részvétel mellett nagy különbséggel nyert: 14 szavazatos előnyből lett 3758. És 62-34 százalékos győzelem – írja az Index.

A lap hozzáteszi: már napközben látható volt a szavazókörökből érkező adatokból, hogy nagyobb a részvétel, mint az októberi választáskor volt. 18:30-kor 60,22 százalékos volt a részvétel,

soha ennyien nem szavaztak még polgármesterre a városban, négy hete 43 %-nál állt meg a részvétel.

Gottdiener Lajos az MTI-nek elmondta:

Budai Lóránt 8327 Szabó Tamás (Fidesz-KDNP) 4569 Magyar Levente (független) 257 Dobrosi Péter (Mi Hazánk) 86 szavazatot kapott.

A választói névjegyzékben 21 491-en szerepeltek, közülük 13 325-en jelentek meg és 13 321-en adták le szavazatukat, amelyekből 82 szavazat volt érvénytelen.

A választás megismétlésére azért volt szükség, mert Szabó Tamás fellebbezést nyújtott be a helyi választási bizottság eredménymegállapító döntése ellen, amely szerint a megválasztott polgármester Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület) lett. A területi választási bizottság az indítványnak helyt adva megállapította, hogy olyan súlyos jogsértések történtek, amelyek a választópolgárok akaratát és a választás eredményét is befolyásolhatták. E döntés ellen Szabó Tamás és Budai Lóránt is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, de ezeket a Szegedi Ítélőtábla elutasította.

Budai ma a Facebookon köszönte meg a bizalmat:

