A több hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett rendező ügyében nem sokára döntenek.

A morális veszteségen túl anyagilag is sokat bukhat Gothár Péter filmrendező azzal, hogy bevallotta, ő volt az, akit kitiltottak a Katona József Színházból, miután a teátrum közleménye szerint „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival”.

A több hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett rendező ugyanis a jövőben az 1997-ben neki ítélt Kossuth-, valamint a 2014-ben kapott Nemzet Művésze-díjat is elveszítheti.

Súlyos bűncselekményről van szó, amelyet ki kell vizsgálni

– fogalmazott a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, szerinte Gothár minden állami kitüntetésre méltatlanná vált, de abban azért óvatosabb lenne, hogy korábban odaítélt állami díjait visszavonják-e.

A lehetőség viszont megvan erre, bár Kossuth-díjat, amely mellé egyszer adó- és illetékmentes jutalom is jár, a mindenkori éves átlagfizetés ötszörösével egyenlő (ez akár a 20 millió forintot is meghaladhatja), 1953 óta nem vettek vissza. A Nemzet Művésze kitüntetéssel azonban havi apanázs is jár, a mindenkori minimálnyugdíj huszonháromszorosa, azaz jelenleg körülbelül 655 ezer 500 forint havonta. Ez azonban a törvény értelmében érdemtelenség esetén visszavonható, amelyről az odaítéléshez hasonlóan a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) által létrehozott bizottság dönthet. Ebbe három tagot a kulturális tárca vezetője jelöl, további nyolcat pedig az MMA elnöke kér fel.

A bizottság elnöke, Kubik Anna Kossuth- és Jászai-díjas színművész a Blikk megkeresésére úgy reagált, a napokban kiadnak egy állásfoglalást az üggyel kapcsolatban.

A Színművészeti Egyetemen is etikai vizsgálat folyik az ügyben, ennek lezárulta után határoz az intézmény a további lépésekről. A Katona József Színház vezetősége pedig pénteken arról tájékoztatta a Blikket, az eredetileg Gothár Péter által rendezett tavaszi bemutató pótlásáról egyelőre még nem született döntés.

Címlapkép: Facebook/Katona József Színház

(blikk.hu)