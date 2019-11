Megkezdődött a klímasztrájk, ami miatt ideiglenes forgalomkorlátozások, lezárások vannak érvényben Budapesten. A kezdeti eső ellenére is több ezren vesznek részt a tüntetésen.

Elkezdődött a Globális Klímasztrájk tüntetés a Batthyány téren. Az akciót negyedik alkalommal szervezi meg az egyetemistákból álló Fridays For Future Magyarország. Több ezren indultak el a tértől a Bem rakparton a Margit híd felé 13 órakor.

A mozgalmat Greta Thunberg kezdte el tavaly, amikor is iskola helyett a svéd parlamentnél ülősztrájkba kezdett. A megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra és azt próbálják hangsúlyozni, hogy azonnali cselekvésre van szükség.

A mai tüntetésen a kezdeti eső ellenére is több ezren vesznek részt az Index beszámolója szerint. A tüntetésen nagyon sok a közép- és általános iskolás is – jeleként annak, hogy a klímaváltozás következményei leginkább a most még fiatal generációt fogja sújtani.

