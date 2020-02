A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.

Novák Katalin legutóbbi vagyonnyilatkozatába tévesen került feltöltésre az ingatlan bérbeadásból származó bevétel összege

– tájékoztatott az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sajtó- és Kommunikációs Főosztálya.

Azt írták, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak nem havi, hanem éves szinten van 2,1 millió forintos bevétele ingatlankiadásból. Ahogyan arról a hvg.hu is írt, Novák Katalin vagyonnyilatkozata annyiban érdekes, hogy kiderül belőle, többet keres lakáskiadással mint államtitkárként. Előbbiből 2,1 millió, utóbbiból 1,3 millió folyik be – ezt korrigálták most. Megtakarításait 20 millió forinttal növelte.

A tárca a vagyonnyilatkozat korrigálását kezdeményezi, a tévedésért elnézést kér.

Címlapkép: Facebook/Novák Katalin

(hvg.hu)