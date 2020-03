Mentővel vittek volna el a XVIII. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelőből egy koronavírus-gyanús beteget pénteken délelőtt, de a holland állampolgárságú, magyarul beszélő férfi elment a háziorvosi elkülönítőből, nem várta meg a mentőt. Jelenleg is keresik – írja az Index.

Újabb koronavírus-gyanús betegről számolt be a XVIII. kerületi polgármester Facebook-posztjában. A bejegyzés szerint

a fertőzésgyanús beteget elkülönítették.

Szaniszló Sándor azonban posztját követően nem sokkal közölte, hogy önkényesen távozott a karanténból a betegség gyanújával elkülönített és megvizsgált férfi. A rendőrök jelenleg is keresik a Magyarországon élő holland állampolgárt, aki délelőtt fordult orvoshoz fejfájással és magas lázzal. A férfi elmondta, hogy van egy szintén holland ismerőse, akinél nagy valószínűséggel diagnosztizálták a koronavírust.

Az épület második emeletét lezárták és fertőtlenítik

- számolt be az Indexnek több olvasója is. A Facebookon Szaniszló Sándor, a kerület polgármestere részletesen beszámolt a pénteki eseményről. Bejegyzésében azt írja, a váróban tartózkodók adatait felvették, a fertőzésgyanús beteget elkülönítették, a protokollnak megfelelően a mentőt is kihívták.

Szaniszló később a Facebookon élőben mondta el, hogy a férfi kerületi lakos, egyébként holland állampolgár, és fejfájásra, illetve magas lázra panaszkodott.

Miután kivizsgálták, sajnálatos módon önkényesen távozott a szakrendelőből. Értesítettük a kerületi kapitányságot, értesítést kapott az ÁNTSZ, illetve a kerületi kapitányság tájékoztatta a központi operatív törzset. Onnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy ők tartják kézben a XVIII. kerületnek ezt az ügyét. Amit tudni kell: az esetet követően a XVIII. kerületi szakrendelő 2. emeletét fertőtlenítették, azóta már ismételten nyitva van, illetve konzultációt folytattam a főigazgató úrral, és ő azt javasolta, hogy akik negyedóránál tovább tartózkodtak a holland úriemberrel egy légtérben, ha tehetik, menjenek haza, és maradjanak otthon több napon át

„Amennyiben fejfájásra vagy magas lázra panaszkodnának, akkor hívják ki a háziorvost, semmiképpen ne menjenek betegváróba. Illetve még egy általunk hozott kérés: megkérjük azokat, akik nagy rendezvényen vennének részt ezen a hétvégén a XVIII. kerületben, négy ilyen nagyobb, 2-300 fős rendezvényről tudjuk – megkérjük a szervezőket, hogy fontolják meg, megtartják-e a rendezvényeket. Ez azért is fontos, mert van olyan közösségi ház, akinek a dolgozója ebben az időben épp itt volt a szakrendelőben” – nyilatkozta a polgármester.

A beteget vizsgáló doktornő, dr. Kis Noémi Cintia az RTL Klub és a Hír TV kérdéseire elmondta, a beteg a rendelés elejére, 9 óra környékére érkezett, egyedül. A körzet betege, magyarul beszél, és fejfájásra, levertségre panaszkodott, napok óta tartó köhögésre, illetve magas lázra. Elkülönítésbe helyezték a vizsgálóba, ahol rajta kívül senki más nem volt onnantól kezdve – innen távozott anélkül, hogy bárki számára ezt jelezte volna. Miután eltűnt, azonnal értesítették a rendőrséget, mintavétel nem történt még. Az RTL Klub tudomása szerint a férfinak van egy kisfia is, a doktornő azt mondta, ha így van, a gyermeket is vélhetően vizsgálják majd.

A polgármester megerősítette, hogy

a férfinak van egy kisfia, magas lázzal vitték őt is orvoshoz, az ő esetét is majd a Szent László Kórházban vizsgálják.

Forrás: Index, Bors

Címlapkép: MTI/Sóki Tamás