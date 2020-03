Egyre nagyobb lesz a nyugdíjak közötti különbség, pedig a jogosító feltételek azonosak

Akik 2021-ben vonulnak nyugdíjba, azoknak időskori ellátása 35 százalékkal magasabb lesz, mint azoké, akik ugyanolyan életpályát követően 2016-ban mentek nyugdíjba. Az ötéves eltérés 2016-ban még csupán 1 százalék volt – a többi között ez derül ki az EB legutóbbi országjelentéséből.

A hazai szakemberek az elmúlt években többször figyelmeztettek, rossz irányba indult el magyar nyugdíjrendszer. Az ellátások közötti különbségek óriásira nőttek, ma már nemcsak egymilliós, de már kétmillió forinton felül havi nyugdíjakat is folyósítanak, miközben a nyugdíjminimum még mindig havi 28 ezer forint. Eközben a Nők 40 program népszerű, ám mára pont szembe megy a kormány azon törekvéseivel, hogy minél több embert vonjanak be a munkába, sőt a nyugdíjasok táborából is igyekeznek pótolni a hiányzó munkaerőt. Ezzel szemben a program keretében több százezer nő a rá vonatkozó korhatár elérése előtt nyugdíjba vonult – ami többszáz milliárd forinttal növelte meg a nyugdíjrendszer kiadásait. A problémák ismertek, ám az Európai Bizottság legutóbbi országjelentésben, már mint az egyik fenntarthatósági kockázatot nevesítette a magyar nyugdíjrendszert, és ennek egyenlőtlenségeivel is foglalkozott.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság (AB) 2018 őszén kimondta, hogy az Orbán-kormány megszegte az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, ahogy 2012-ben átalakította rokkantnyugdíjrendszert és elvette a rokkantnyugdíjasok juttatásainak nagy részét anélkül, hogy figyelembe vette volna az ellátásra jogosultak tényleges fizikai állapotát. Az AB 2019. március 31-ig szabott határidőt az Országgyűlésnek, hogy megalkossa a szükséges szabályozást, de a fideszes többség semmit sem tett az ellenzéki indítványok dacára. Az elmúlt napokban a MSZP frakciója újabb határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek, amelyben a rokkantnyugdíjak rendezésre szólítja fel a kormány – a határozati javaslat tárgysorozatba vételéről akár már a héten döntés születhet.

(Népszava)

