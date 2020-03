A Jobbik elnöke nem tudja elképzelni, hogy Gyurcsánnyal egy listán szerepeljen

Jakab Péter, a Jobbik nemrég megválasztott elnöke adott interjút a hvg.hu-nak. A beszélgetés során előkerült a pártból kilépők ügye, a Jobbik néppártosodása és az azt megelőző időszak, az ellenzéki összefogás.

Interjút készített a hvg.hu a Jobbik nemrég megválasztott elnökével, az országgyűlési képviselő Jakab Péterrel.

Fotó: Facebook/Jakab Péter

Az első kérdések a Jobbikot az utóbbi napokban elérő kilépési hullámról szóltak.

Jakab Péter erről a következőt mondta:

Nem tartom számon, hogy ki az, aki kilép a Jobbikból, mert nem velük foglalkozom. Nem azokkal, akik elhagyják a hajót, hanem akik itt maradnak és eveznek tovább. A kongresszus 87 százalékos többséggel jelölte ki az irányt, aki más útra téved, annak sok sikert. (...) Én senkit nem akarok benntartani, aki nem akar maradni. Aki más irányba akarja vinni az életét vagy a politikai tevékenységét, azoknak ezt az esélyt meg kell adni.

Szó esett a Jobbik korábbi világlátásáról, a cigánybűnözés, mint kifejezés akkor gyakori használatáról, a Magyar Gárdáról. Jakab szerint a Jobbik akkor felismert és beszélt egy társadalmi problémáról, a gárda pedig egy társadalmi felkiáltójel volt szerinte, amely azt mutatta, hogy

a magyar emberek úgy érzik, hogy bűnügyileg fertőzött területeken magukra vannak hagyva.

Előkerült az ellenzéki összefogás ügye is, Jakab itt az egy jelölt, de két lista felfogás mellett volt, a listákat pedig ő aszerint alakítaná ki, hogy az egyiken a 2010 előtt, míg a másikon a 2010 utáni pártok szerepelnek akár.

Részlet az interjúból:

Jakab Péter: (...) Több variáció elképzelhető, ami biztos az az, hogy a választókörzetekben egy jelöltnek kell lennie a Fidesszel szemben. hvg.hu: Akkor máshogy: el tudja azt képzelni, hogy ön és Gyurcsány Ferenc egy listán szerepel? Jakab Péter: Nem.

A Jobbik elnöke arra is kitért, hogy a Fidesz esetleges leváltása után alakuló kormányban a párt a kisembereket kívánja képviselni, aminek egyik eleme lenne a bérunió, és az, hogy innovációra fordítanák az uniótól érkező forrásokat. Jakab Péter felemlegette az elszámolás kérdését is, valamint a korrupció megállításának szükségességét.

Az interjúban Jakab Péter azt is hangoztatta az iskolák kapcsán, hogy egészséges decentralizáció kell, nagyobb mozgásteret kell hagyni az igazgatóknak, és arra is kitért, hogy vissza kell erősíteni az önkormányzatok jogait, mert most azok kivéreztetése folyik.

Azt is elmondta, hogy egy esetlege kormányváltás után az új kormányt inkább szakemberekkel, mintsem politikussal kell feltölteni.