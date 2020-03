Orbán bejelentése után újabb felvásárlási roham indult: most a tőkehús a célpont

Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök újabb, a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedéseket jelentett be, roham indult az élelmiszerüzletekben. Annak ellenére csapott az egekbe az élelmiszerek iránti érdeklődés, hogy a mostani korlátozások az élelmiszer üzleteket nem érintik.

A Magyar Hang tapasztalatai szerint a mostani roham célpontja nem a száraz és tartós élelmiszerek voltak, mint egy héttel ezelőtt, hanem inkább a tőkehúst (darabolt és szeletelt húsok, egész és darabolt baromfi) keresték a vásárlók.

A solymári Lidlben például valamikor egy óra után már legfeljebb mutatóban maradt valami a húspultban, holott szombaton még tele voltak. Egyébként is jellemző volt, hogy egy-két kivételtől eltekintve a nagyobb bevásárló kocsikat használtak a vásárlók, azt is teljesen telepakolták, holott máskor sokan a kisebbet választják. Ugyanakkor a feldolgozott hústermékekből nem volt hiány, amiből vásároltak is az emberek. De más termékek is igen kelendőek voltak, bár olyan hatalmas igény nem mutatkozott irántuk, mint a húsok iránt, így ezekből nem mutatkozott hiány.

A hétköznap szokásos egy-két pénztár duplája dolgozott folyamatosan, s így sokat kellett várni a fizetés előtt.

