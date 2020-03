A kormány körömszakadtáig titkolja a fertőzött egészségügyi dolgozók számát

A 444.hu többször próbált választ kicsikarni a kérdésre. Az (el)hallgatás falába ütköztek.

Az egészségügyi dolgozók kulcsfontosságúak ezekben a hetekben, hónapokban – írja az oldal cikkének írója. Ezután kézenfekvő a kérdés, miért titok Magyarországon az, hogy hány egészségügyi dolgozók fertőződött meg a vírussal?

Próbálták megtudni az Operatív Törzstől több alkalommal is, de nem válaszoltak. Sokadik kísérletre vasárnap Müller Cecília annyit mondott,

vannak egészségügyi dolgozók is, akik pozitív leletet produkáltak, természetesen az ő szoros kontaktjaik jelen pillanatban nem dolgoznak.

Konkrét számokat nem árult el.

A kormányinfóra is elküldték a kérdést, hogy hány egészségügyi dolgozó lett fertőzött, de a kormányszóvivő ezt nem olvasta be Gulyás Gergelynek, így válasz nélkül maradt. Nem kaptunk választ a Nemzeti Népegészségügyi Központtól sem erre a kérdésre. Ahogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától is hiába vártunk tájékoztatást.

Az egészségügyisekre vonatkozó legutolsó, összefoglaló hivatalos adat nem éppen a legfrissebb, még március 17-i. Ez sem a fertőzöttek számáról szól. A járványügyben feltűnően ritkán megszólaló egészségügyi államtitkár, Horváth Ildikó a parlament népjóléti bizottságának ülésén árulta el, hogy 45 egészségügyi dolgozó volt karanténban éppen akkor. Őket azért kellett megfigyelés alatt tartani, mert nem megfelelő védőöltözetben kezeltek koronavírusos beteget.

Nem tudni, közülük végül hánynak lett pozitív a tesztje.

További részletek itt: 444.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com