Egyre nagyobb területen pusztít az aszály Magyarországon

A következő napokban is marad a csapadékmentes idő, ami nem kedvez a növénykultúráknak, miután már a múlt héten a kritikus 40 százalék alá csökkent a felső 20 centiméteres talajréteg nedvességtartalma az ország túlnyomó részén -írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn honlapján.



Grafika: met.hu

Emlékeztettek rá, hogy

csaknem egy hónapja nem érte el az országot komolyabb, az egész országra kiterjedő csapadékzóna.

Ugyanakkor a növények számára kedvező, hogy az elmúlt két hétben tapasztalt kemény fagy a héten már nem várható, a száraz talajú, fagyzugos területeken is csak gyenge fagy valószínű a hét első felében.

A hűvös idő ellenére már fejlődésnek indultak az őszi kalászosok, és a repce is. A búza többnyire a bokrosodás vége felé jár egyre nagyobb területen szárba indult, ahogy a repce is. A hideg ezekben a növényekben nem okozott kárt. A már virágzó, illetve sziromhullásban levő csonthéjas gyümölcsfákat azonban a múlt héten több alkalommal, a fagyzugos területeken akár négy reggelen is kár érte.

A kapás növényeknél a száraz talaj okoz gondot, miután a talajhőmérséklet lassan eléri a vetéshez szükséges értéket, de a magágy előkészítése sokfelé száraz, poros talajon történik.

A hét nagy részében zavartalan napsütés várható, és bár pénteken súrolja a térséget egy hidegfront, melynek hatására kissé több lesz a felhő aznap és a hétvégén, csapadék továbbra sem várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az agro.met.hu oldalán mezőgazdasági káresemények termelői bejelentésének alapját képező információkat is megjelenít (agrárkár-enyhítés). A rendszer az OMSZ mintegy 120 automata mérőállomásán, továbbá csaknem 500 csapadékmérő állomásán mért adatai alapján működik. Az aszály jogszabályban előírt feltételeinek megállapításához földfelszíni méréseik mellett a radaros csapadékmérést is felhasználják, amivel pontosabb képet kapnak a csapadékhullás területi eloszlásáról – írta a meteorológiai szolgálat.

(MTI)