A debreceni egyetem rektora pár hete interjút adott a helyi tévének, amiben azt mondta, hogy a mádi szőlőben található vegyületek néhány perc alatt elpusztítják a koronavírust. Ezt azonban semmilyen publikált tudományos eredmény nem támasztja alá – írja az Index. A Debreceni Egyetem szerint a kutatás és fejlesztés folyamatban van, az Indexnek küldött hivatalos válaszukban már nem szerepel, hogy a mádi szőlőben lévő vegyület néhány perc alatt elpusztítaná a koronavírust.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a Debrecen Televíziónak adott interjújában az intézmény koronavírussal kapcsolatos kutatásaira is kitért – szúrta ki az Index. A rektor állítása szerint az egyetemhez tartozó Mádi Bor Akadémián kifejlesztettek egy olyan lágypasztillát, ami a furmint szőlő héjában lévő flavonoidokat tartalmazza.

Ezek az anyagok a rektor szerint néhány perc alatt elpusztítják a koronavírust.

A flavonoidok a növényekben található vegyületek csoportja, amelyekből jó pár ezer létezik a természetben – teszi hozzá az Index. Ugyanakkor a rektor azt is elmondta, hogy

a lágypasztilla nem gyógyszer, hanem orvostechnikai eszköz, amely beleragad a légutak nyálkahártyájába, és ott fejti ki a hatását.

Szilvássy rektor kijelentését a Debreceni Egyetem honlapja is megismételte.

Az Index egy nagy tekintélyű molekuláris biológustól szerette volna megtudni, mi az állítás tudományos háttere, csakhogy ő az egyetem kutatóitól származó és a témába vágó tanulmányt nem talált. Miután kiszélesítette a keresést, és a flavonoidok új koronavírusra gyakorolt hatására keresett rá, talált ugyan néhány cikket, de ezek között egy sem szólt szőlőből kivont flavonoidokról. Egyébként pedig mindegyik csak kémcsőbeli hatásról számolt be, a klinikai alkalmazásnak vagy kipróbálásnak még a közelébe sem jutott egyik vizsgálat sem.

Szilvássy Zoltán Debrecen Televíziónak adott interjújában szóba került a klorokin illetve a hidroxiklorokin is, amelyeket egyes kutatók nagyon ígéretesnek neveztek a koronavírus elleni harcban. Donald Trump amerikai elnök is nagyon támogatta korábban, született néhány tanulmány is, amely a betegek sikeres klorokinos kezeléséről szólt (bár a legismertebbé vált francia vizsgálatot rögtön a megjelenése után ízekre szedte a tudományos közvélemény).

Csakhogy a klorokin tömeges bevetése ellen a legtöbb kutató azonnal tiltakozott annak súlyos mellékhatásai és a vírusra kifejlett hatásainak bizonytalansága miatt.

A rektor állítása szerint a Debreceni Egyetemen rájöttek, hogy lehet elkerülni a mellékhatásokat, csakhogy erről sem található semmilyen közlemény, amelyből kiderülne az állítás valóságtartalma – írja az Index.

Szilvássy Zoltán azt is elmondta az interjúban, hogy a betegek akár már két hónap múlva kaphatnak magyar klorokint, ami azonban csak az enyhe és a középsúlyos koronavírus-betegség kezelésre lesz alkalmas.

A koronavírussal kapcsolatos nyilatkozata kapcsán az Index megkereste a rektort telefonon, de nem kívánt a lapnak azonnal nyilatkozni. Kérésére a lap írt az egyetem sajtóosztályára.

Az egyetem sajtóirodája az üggyel kapcsolatban az alábbiakat közölte a lappal:

A Debreceni Egyetemen jelenleg több, a koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kutatás is folyamatban van. Ezek egyike a klorokin antimaláriás szer hatékony terápiás alkalmazásának pontos meghatározása, a másik az Európa több országában, így Magyarországon már forgalmazott orvostechnikai eszköz (XXX [a márkanevet az Index távolította el – MCs]) növényi alapú gyógyszerré való továbbfejlesztése, amin az intézmény a Mádi Bor Akadémia kutatóegység bevonásával dolgozik. Mivel a kutatás és fejlesztés mindkét említett területen folyamatban van, az egyetem ennek részleteiről a vonatkozó nemzetközi tudományos publikációk megjelenését követően ad a nyilvánosságnak bővebb tájékoztatást, a hatásmechanizmust és hatásosságot is részletesen ismertetve.

A válaszban nincs sok konkrétum, talán csak az a bizonyos orvostechnikai eszköz – írja a lap. A termék az Index szerint valóban létezik, számos országban forgalmazzák. Elvileg bevonatot képez a felső légutakon, amelyen az állítások szerint nehezebben hatolnak át a kórokozók. A leírások szerint csak "természetes, növényi hatóanyagokat tartalmaz", de ezeket közelebbről nem nevezik meg.

Ez pedig eléggé eltér attól, amit a rektor az interjú során hangoztatott – jegyzi meg az Index.

