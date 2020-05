Ötezer taxis eltűnt a fővárosból

Budapesten munkanapokon a korábbi 7000 taxiból mostanra nagyjából 2000-2500 maradt. Rendezvények nélkül a nyár is nagyon nehéznek ígérkezik. A City Taxinál abban bíznak, hogy az emberek hamarosan visszatérnek a munkahelyükre, így legalább a céges fuvarok nem maradnak el.

Minimális fellendülést tapasztaltunk az elmúlt napokban, de összességében nem reménykedhetünk abban, hogy rövid időn belül javulni fog a helyzetünk

– mondta Tamás Miklós a 24.hu-nak. A City Taxi elnöke körülbelül 80 százalékos visszaesést tapasztal a budapesti fuvarok számában a cégnél. Sok jóra már csak azért sem számítanak, mert nemrég kiderült, elmarad a Sziget Fesztivál, és nézők előtt a Forma-1 mogyoródi futamát sem lehet megrendezni.

A két legnagyobb hazai rendezvény elúszásával abban sem reménykedhetnek a taxisok, hogy a nyár végén valamit visszahoznak a kiesett bevételükből. A reptéri fuvarok is megszűntek, de ami még ennél is komolyabb probléma számukra, hogy sokan otthonról dolgoznak. A City Taxi ugyanis nagyon sok céggel áll szerződésben, így nekik már az is némi fellendülést hozna, ha minél többen visszatérnének a munkahelyükre.

Cikk- és címlapkép: pixabay.com