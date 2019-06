Egy óceánjáró és egy túristahajó ütközött Velencében – videó

A kikötéskor történt a baleset, amelyben öten megsérültek.

Az Opera nevű luxushajó vasárnap reggel érkezett Velence kikötőjébe, egy vontatóhajó húzta közel a partokhoz, de az Opera valamiért nem tudott megállni, így történt az ütközés.

A luxushajó fedélzetén 130-an voltak, az első hírek szerint öten sérültek meg könnyebben.

This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice...#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1