Kullancstól bénult le egy hétéves kislány

Egy napot töltött a táborban egy coloradói kislány, de így is sikerült több mérgező kullancsot összeszednie.

A hazatérését követően a 7 éves kislányanyukája több kullancsot is talált a kislány fején, amiket rögtön el is távolított és egy orvossal is megnézette lányát.

A szakértők nem vették komolyan a kullancsok által okozott problémákat, pedig a kislány napról-napra rosszabbul lett.

Tíz nap múlva a fertőzés addig fokozódott, hogy a kislány alsó lábszára és egyik lábfeje teljesen lebénult. Azonnal kórházba szállította az aggódó édesanya, ahol megállapították, hogy kullancsbénulásban szenved a beteg.

A kórházi vizsgálat során további élősködőket találtak a kislány fejbőrén, ami a bénulást okozhatta. A szakértők szerint, a kullancsokban található neurotoxin okozza a veszélyt, hogyha túl sokáig van a testben.

Szerencsére a kislány bénulása elmúlt miután időben megkapta a megfelelő kezelést, azonban az esetek 10 százalékban végzetes is lehet a kullancs támadás, ha nem észlelik elég korán.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(iflscience.com, 24.hu)