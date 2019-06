Hatalmas robbanás történt Bécsben, két lakóház részben összeomlott – videó

Négy ember súlyosan megsérült szerda délután Bécsben egy többemeletes lakóépületben történt feltételezhető gázrobbanás következtében.

A rendőrség közlése szerint legalább két lakóház részben összeomlott.

A Twitteren közzétett felvételeken látható, hogy törmelék lepte el az utcát és az érintett épület homlokzatán hatalmas lyuk tátong.

#BREAKING : Vienna , Austria – At least Four people have been seriously injured after a building collapsed after a possible gas explosion .#Pressgasse #Vienna

Video : Werenfried Resslpic.twitter.com/X5UYolxOU7