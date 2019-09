Nők nekirontottak a pajzsos rohamrendőröknek, akik végül paprikapermetet vetettek be a tömeg feloszlatására.

Nők százai csaptak össze rendőrökkel Ecuador fővárosában, mert a kongresszus elutasította azt a rendeletet, amely nemi erőszak esetén korlátozás nélkül engedélyezné a művi terhesség-megszakítást.

Pro-abortion protesters clashed with police in Ecuador after the government rejected a motion to decriminalize abortion for rape victims. pic.twitter.com/aoRo5cIclu