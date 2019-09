Ráült egy teve – herén harapta

Nem volt más választása a nőnek, ha ki akart szabadulni a fél tonnás állat alól.

A luisianai Grosse Tete-nél van egy benzinkút és teherautó parkoló, amelynek a fő látványossága egy kisebb állatkert, a Tiger Truck Stop. Itt állt meg egy floridai kamionsofőr és férje, hogy a süket kutyájuk kicsit mozoghasson végre. Az eb azonban elrohant a nő pedig utána, át egy kettős szögesdrótkerítésen, aminek a másik oldalán egy teve, Caspar tartózkodott.

A rendőrség szerint a kutya a férj által eldobott falat után rohant be a karámba – számolt be róla a Sun Herald. A nő és az eb megzavarhatta Caspart, aki lehuppant a nőre, és majdnem összetörte. Egy teve akár 500 kiló is lehet. A nő pedig menekülni próbált, egy nem éppen mindennapi, de mindenképpen hatásos módszerrel. A rendőröknek később azt mesélte:

Beleharaptam a golyóiba, hogy kiszabaduljak, beleharaptam a heréibe, hogy kiszabaduljak.

A nőt kórházba kellett szállítani, de állapotáról nem lehet tudni semmit. A tevének viszont nem esett komolyabb bántódása.

(Képünk illusztráció)

Forrás: 24.hu