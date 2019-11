Munkahelyén ünnepelte 100. születésnapját az örökmozgó asszony

Sokak számára hihetetlen lenne, mégis akadnak olyanok, akik szó szeriont dolgozzák végig az egész életüket. Romay Davis az alabamai Montgomeryből a munkahelyén, a Winn-Dixie szupermarketben ünnepelte 100. születésnapját kedden.

Fotó: WBTV

Davis jelenleg heti 20 órában dolgozik a közértben, ahol illő módon meg is ünnepelték őt: Rolls-Royce-szal furikázták a helyszínre, ahol konfettieső és rezesbanda fogadta. A helyi televízió is kivonult az ünnepségre, Davis pedig könnyekig meghatódott, azt mondta, szerinte a következő két-három napban nem is fog magához térni.

Az üzlet vezetője azt nyilatkozta, Davis keményebben dolgozik, mint a 25 évesek. Az idős nő 2001-ben kezdett el újra dolgozni, mikor férje halála után hirtelen nagyon egyedül érezte magát. Mostanában a termékek lejárati dátumát ellenőrzi az üzletben, ahol munkatársai valóságos kincsként kezelik.

LADbible / NLCafé