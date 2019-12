Súlyos rendbontások voltak péntek este Bejrútban, ahol tüntetők ismét összecsaptak a biztonsági erőkkel.

Szemtanúk beszámolói szerint az aktivisták kukákat és gumiabroncsokat gyújtottak fel, illetve kövekkel dobálták a rohamrendőröket, akik könnygázzal próbálták oszlatni a fiatalok százaiból álló tömeget.

Nemcsak az esti órákban, de már napközben is voltak erőszakba torkollt megmozdulások Bejrútban, illetve az ország több másik nagyvárosában is.

Supporters for caretaker PM Saad Hariri and the Lebanese army clash in #Beirut as the Lebanese Parliament struggles to reform government and calm tensions. #LebanonProtests #saadhariri #beirutprotests @TheWarMonitor @mutludc pic.twitter.com/nBx6mUunYl