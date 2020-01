A Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű síita fegyveres erő járműveit érte támadás, hatan meghaltak.

– közölte az iraki hadsereg. Az asz-Szumarija pánarab televízió tudni vélte, hogy az amerikai hadsereg a főváros északi részén, a Tadzsi nevű stadion közelében támadt a konvojra azért, hogy megölje a szervezet egyik parancsnokát, akinek nevét nem közölték.

A PMF azonban azt tudatta, hogy

A Newsweek viszont úgy tudja washingtoni forrásokból, hogy amerikai dróntámadás történt,

Az eseményről a Reuters és az AP is beszámolt, előbbi szerint hatan haltak meg, utóbbi öt áldozatról tud, de nem neveztek meg senkit.

