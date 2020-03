Koronavírus: padlásra zárta rettegő családja az Olaszországból hazaérkező férfit

Nem túl szívélyes fogadtatásban részesítették a román férfit.

A koronavírus miatt elővigyázatosságból utazott haza Olaszországból az a férfi, akit családja több napra bezárt házuk padlására a Máramaros megyei Nagykörtvélyesen.

Annak ellenére, hogy a férfi azt állította, jól érzi magát, mivel Olaszország azon részén dolgozott, ahol még nem ütötte fel fejét a koronavírus-járvány, családja mégis arra kényszerítette, házuk padlására több napra vonuljon karanténba .

Néhány nappal később azonban a férfi megelégelte az önkéntes karantént, és némi alkohol elfogyasztása után Facebook oldalán számolt be helyzetéről. Ismerősei értesítették a rendőrséget, akik azonnal kivonultak a nagykörtvélyesi házhoz. A fiatal férfit ezt követően a nagybányai kórházba szállították, kivizsgálták, és be is utalták, de nem a fertőző, hanem a pszichiátriai osztályra.

Forrás: Blikk

Illusztráció: Pixabay