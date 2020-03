Végső elkeseredésében a közösségi médiában keres segítséget testvére holttestének elszállításához egy olasz férfi.

A 47 éves Teresa Franzese családjával Nápoly déli városában élnek, és a múlt héten elkezdtek mutatkozni a nőn a koronavírus tünetei. Egészsége gyorsan romlott, és szombaton meghalt, mielőtt a betegségére vonatkozó vizsgálat eredményeit ismerte volna. A bizonytalanság miatt a vállalkozók és még a helyi kórház is megtagadták a test felvételét. A testvére kétségbeesetten kér segítséget.

A nővérem meghalt,az ágyban. Nem tudom, mit tegyek. Nem tudom megadni neki a temetést, amelyet megérdemel, mert az intézmények cserben hagytak engem- mondta a testvére, Luca Franzese a Facebook-on közzétett videóban.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – The brother of a woman who died at home after contracting #coronavirus had to issue a desperate appeal on social media to persuade Italian authorities to come and collect her body https://t.co/rduA89b7VM pic.twitter.com/dnuSxycw09