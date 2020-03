Trump befenyítette a General Motorst, lélegeztetőgépeket fognak gyártani

Donald Trump amerikai elnök a védelmi termelési törvény értelmében pénteken utasította a General Motorst (GM) lélegeztetőgépek gyártására, amelyekre az új típusú koronavírusban megbetegedett páciensek kezelésére van szükség.



Fotó: Facebook/Donald J. Trump

Az 1955-ben született jogszabály – amely lényegében haditermelési törvény – lehetőséget ad széleskörű polgári védelemre és mozgósításra, valamint

jelentős felhatalmazást biztosít a kormányzatnak bizonyos termelési kapacitások és pénzügyi források bővítésére, ezzel kapcsolatos intézkedések kötelező végrehajtatására és ellenőrzésére.

Donald Trump már pénteken délelőtt a Twitteren jelezte elégedetlenségét a General Motorsszal. Mint írta: a cég nem tartotta be a negyvenezer darab lélegeztetőgép gyártására tett ígéretét, sőt, immár összesen csak hatezer ilyen berendezés gyártását helyezi kilátásba, azt is április végéig. Trump az egyik mikroblog-bejegyzésében azt írta:

"a General Motorsnak muszáj azonnal újra nyitnia az ohiói Lordstownban buta módon bezárt üzemét, és meg kell kezdenie most a lélegeztetőgépek gyártását".

Majd Mary Barrára, a GM elnök-vezérigazgatójára utalva kijelentette: "Mary B-vel mindig baj van". Az elnök később a Ford gyárat is a lélegeztetőgépek gyártásának megindítására sürgette.

Az elnök péntek délután közleményt adott ki, amelyben leszögezte: a kormányzatnak a nagyvállalattal folytatott tárgyalásai nem vezettek eredményre, de az új típusú koronavírus terjedése miatt a kormányzatnak sürgősen cselekednie kell. "A GM csak az időt vesztegette. Mai döntésünk segít biztosítani az amerikai életeket megmentő lélegeztetőgépek gyors gyártását" – fogalmazott Trump a közleményben.

Több amerikai tagállam kormányzója is jelezte, hogy veszélyes mértékben kevés a lélegeztetőgépek száma, a kórházaknak már alig van kapacitásuk az új betegek kezelésére. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója pénteken azt jelentette be, hogy

legalább harmincezer új lélegeztetőgépre van szüksége az államban.

John Bel Edwards, a déli Louisiana kormányzója pedig közölte, hogy április elején már nem lesz elég lélegeztetőgép.

A The Washington Post című lap tudósítása szerint az amerikai városok elsöprő többségében nemcsak lélegeztetőgépből van hiány, hanem szájmaszkokból és vírustesztekből is, és hiányoznak az orvosok és ápolók számára szükséges speciális védőruhák és felszerelések is.

(MTI)