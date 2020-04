Több millió dokumentummal bővült a náci rendszerben üldözött emberekről szóló anyagokat tartalmazó legnagyobb online adatbázis – közölte kedden az archívum üzemeltetője.

A második világháborúban eltűntek felkutatására a nyugati szövetségesek által alapított nemzetközi keresőszolgálat (International Tracking Service – ITS) utódszervezetének közleménye szerint már 26 millió dokumentumot lehet elérni online adatbázisukban.

A németországi Bad Arolsenben működő intézmény és az izraeli Jad Vasem Intézet közös fejlesztése révén az adatbázis kereshető, a többi között földrajzi helyek és nevek alapján. Mint írták, 21 millió névvel kapcsolatban lehet információkhoz jutni az iratokból. Ez azonban nem 21 millió embert jelent, mert számos üldözött neve több különböző írással szerepel az anyagokban.

A nagyjából 30 millió dokumentumból álló gyűjtemény üldözött zsidók, szintik, romák, kényszermunkára hurcolt, gettóba zárt, koncentrációs táborba vetett emberek millióiról tartalmaz adatokat. Különösen "átfogó és érdekes" a Berlinből deportált zsidókról készített dokumentumok kötege, amely az áldozatoktól elkobzott vagyon leltárát is tartalmazza – áll a közleményben.

A második világháború utáni nemzetközi migráció anyagait is gyűjtő archívum digitalizálásának első eredményeként tavaly 13 millió dokumentumot tettek közzé az interneten. Az online adatbázis bővítése újabb "mérföldkő" a fejlesztési programban – közölte az ITS tavaly óta Arolseni Archívumok – A Náci Üldözés Nemzetközi Központja (Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution) néven működő utódszervezete.

A https://arolsen-archives.org/ címen elérhető dokumentumtár az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezete, az UNESCO világörökségi listáján is szerepel.

Az ITS-t az 1945-ös alapítástól 2012-ig a Nemzetközi Vöröskereszt üzemeltette, azóta nemzetközi tudományos kutatóintézetként működik. A hozzávetőleg 240 szakembert foglalkoztató intézet fenntartója a német szövetségi kormány, költségvetése évi 14,15 millió euró (5 milliárd forint).

