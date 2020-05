Gyászol az egész filmvilág: elhunyt a legendás színésznő

Irm Hermann számos jelentős kultfilmben játszott.

A Münchenben 1942. október 4-én Irmgrad Hermann néven született színésznő titkárnőként dolgozott szülővárosában az előtt, hogy 1966-ban megismerte Rainer Werner Fassbinder rendezőt. Már abban az évben szerepelt Fassbinder egy rövidfilmjében és később is több közös munkájuk volt, köztük a Berlin Alexanderplatz, A félelem megeszi a lelket és a Lili Marleen filmek, de ezekben főleg mellékszerepeket alakított, kivéve A zöldségkereskedőt, melynek női főszerepét ő alakította.

Később eltávolodott Fassbindertől, és Münchenből Berlinbe költözött, hogy másokkal is dolgozhasson. Werner Herzog rendezővel forgatta a Woyzeck című filmet Klaus Kinskivel együtt a főszerepekben. Hans W. Geissendörfer az Edit naplója című film főszerepével bízta meg, Ulrike Ottinger Johanna D’Arc of Mongolia című filmjében szintén a kamerák elő állt. Percy Adlons Fünf letzte Tage című filmjében játszott szerepéért Német Filmdíjjal jutalmazták, de rengeteg filmben játszott, egyik utolsó filmszerepét a Fák jú, Tanár úr! 3-ban kapta. A színházak színpadán is sikeres volt, 1979 és 1980, majd 1987 és 1991 között a Berlini Volksbühne tagja volt, 1991 és 1993 között a Berlini Ensemble társulatban dolgozott, írja az MTI.

