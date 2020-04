Détári: felháborító, hogy a labdarúgók fizetésével foglalkoznak

A Nemzeti Sportnak adott interjút Détári Lajos hétszeres világválogatott magyar labdarúgó.



A legendás játékos úgy érzi, nem korrekt dolog most a focisták zsebében turkálni.

Felháborítónak tartom, hogy most mindenki azzal foglalkozik, hány százalékkal csökkentsék a labdarúgók fizetését. Miért csak a labdarúgókét? Miért ezen csámcsog most mindenki? Van sok vagyonos vagy jól kereső ember az országban, nem csak a futballsták, ők miért nem állnak a sarkukra? Adományozzanak lélegeztetőgépeket, kórházi felszereléseket, akár egész mobilkórházat. Nehogy már a focisták keresete legyen ismét a fő téma. Ezerszer elmondtam, és ezt a hétköznapi embereknek is meg kellene érteniük, egyetlen labdarúgó főnöke mellett sem állt senki gépfegyverrel, amikor szerződést kínáltak a játékosoknak. Ki az, aki visszautasítaná a helyükben a jó ajánlatot?