Ernyey Béla és 40 évvel fiatalabb felesége 10 éve alkotnak egy párt.

Nem jósoltak hosszú kapcsolatot Ernyey Bélának és a nála közel 40 évvel fiatalabb Balaton Dórinak, a pár mégis 10 éve van együtt jóban és rosszban, közös gyermekük azonban nem született – írja az nlc.hu.

A színész-író most a 10. könyvén dolgozik, és ezzel kapcsolatban arról is mesélt, hogy a férfi-női kapcsolat nem halad jó irányba, és ezért szerinte minkét fél hibás. Ernyey Béla azt is elárulta, mi fogta meg annak idején harmadik feleségében, és miért tart ki mellette most is.

Nagyon fontos volt számomra, hogy a velem töltött idő alatt is tudjon fejlődni, és az utánam eltöltött időben is.

– mondta Ernyey Béla.

A beszélgetésben fény derült arra is, miért nem került sor a gyerekvállalásra.

Minden a kettőnk döntése, pláne egy ilyen fontos döntésben. Sokszor ez nem elég, valamikor az égiek hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy valami megtörténjen… Ez pont egy ilyen szituáció

– árulta el a színész párja.

A teljes beszélgetést az alábbi videóban nézheti meg:

Forrás: nlc.hu

Címlapi kép: Tv2