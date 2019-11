Baukó Éva dekoltázsa nyilatkozott: az összes celebtől hányok – videó

Baukó Éva egy ideje nem szerepel az újságok címlapjain, mintha meghúzta volna magát. Az aszfalt királyai című film premierjére mégis elment, és nyilatkozott is. Az egykori valóságshow-hős kifejtette, hogy szerinte egy vicc az egész magyar celebvilág, és ő magát nem is celebnek, hanem ismert embernek tartja.

„Amúgy is háttérbe vagyok szorulva, nem is posztolok annyit, és a magánéletemről sem szeretnék annyit nyilatkozni. Ezt az egész celebvilágot itt Magyarországon viccnek tartom. Tudom, hogy én is az voltam, bár én nem celebnek, hanem ismert embernek tartom magam, aki több műsorban szerepelt. Igazából az összes celebtől hányok. Szerintem felszínesek, vicc, amit csinálnak, és én szeretnék nyugodt életet élni” – fejtette ki a Youtube-videóban Baukó Éva.

Mint kiderült, az ok csupán annyi, hogy unalmas az egész számára, illetve nem ad neki semmi pluszt. Már tudja, hogyan működik ez a világ, hogy kerülnek oda az emberek, és ehhez már nincs kedve.

Forrás: nlc.hu