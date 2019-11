Óriási kárt okozott a népszerű humorista – videó

Kedd reggel igazán szórakoztató vendéggel ébredhettek a Reggeli Manna hallgatói, ugyanis Dombóvári István humorista látogatott el a Manna FM 98.6 stúdiójába. A hazai stand up comedy egyik legjelentősebb alakja most adta ki legújabb könyvét, a Netperces Novellákat, de pályakezdéséről és korábbi munkáiról is mesélt Péter Petrának és Hamar Donátnak.

Először jött maga az alapötlet, hogy csinálni kéne egy olyan könyvet, ami egészen egyszerűen nem függőleges, hanem vízszintes. Klasszikus, amit ölben lehet olvasni, ami úgy néz ki, mint egy laptop. Utánanéztem: még nem jelent meg ilyen. (…) Aztán igazából a világ ehhez hozzánőtt, én ezt már kitaláltam 10 éve. Nem volt meg hozzá a megfelelő tartalom

– mesélte István, akit végül az ember és a technológia kapcsolata ihlette meg. A könyv maga egy hidat kíván képezni a generációk között: „Valakinek ez könyv, valakinek meg ”poénlaptop”. Én sokat szoktam tömegközlekedni, és látom, ahogy olvassák a villamoson az ölükben, és ilyenkor mindig örülök, hogy elérte először a célját, aztán később pedig a funkcióját is.”

Rengeteg olyan sztorit ismerhetünk, amiben az ismert emberek karrierjük előtti munkáikról mesélnek, Dombi is megosztott a hallgatókkal ezek közül párat: „Konyhai kisegítő voltam (egy cukrászdában), egyre nagyobb feladatokat kaptam. Az egyik legillusztrisabb feladat volt az ő húzótermékük, a másnapi pogácsa gépi begyúrása – amiből kifelejtettem a sót. Egészen pontosan 600 kiló pogácsából. Az a baj, hogy nem csak ízbeli különbség van, hanem állagbeli különbség is.

Úgyhogy felajánlották, hogy vagy letörlesztem az egészet, vagy elhúzok a ”retkesbe”, rögtön. Az utóbbit választottam, nem döntöttem rosszul

- idézte fel a kellemetlen emléket a humorista, aki, amikor észrevette a bakit, nemes egyszerűséggel elrejtette a kifelejtett zsák sót.

Dombi becslése alapján körülbelül fél éven keresztül dolgozhatott volna ingyen, hogy kiegyenlítse a számlát, így hálásan gondol vissza akkori munkaadójára, hogy futni hagyta.

„Vagyok, amilyen vagyok, de én szándékosan kárt nem okoztam senkinek.” – tette hozzá.

Én a húsiparban eltöltöttem jelentéktelen 7 évet, egy hűtőraktárban, ahol volt -20°C, -40°C. Amikor kiszabadultam onnan, egyből egy tésztagyárban kezdtem, ahol +60°C volt. Én egy héten belül 100°C különbséggel indítottam. Meg van, amikor a forró tojást belerakod a hideg vízbe? Valami olyasmit éreztem, csak fordítva

­ – idézte fel viccesen a múltját a stand up comedy-s.

Később Fábry Sándor műsorában találkozhatott vele először a közönség, és bár Dombi bevallása szerint a kapcsolatuk a mai napig felületes, mégis sokat köszönhet neki: „Engem évente kétszer szokott felhívni a Fábry. Minden alkalommal beköszön, és azt mondja, hogy nehezen vallja be, de téves, és az alattam levőt akarta hívni.” – mesélte viccelődve Dombi. „Ez már vagy tízszer előfordult, és már mondtam neki, hogy segítek átírni a nevemet, vagy tegyünk egy sorszámot mellé. Szóval a mi kapcsolatunk ennyi és ilyen. De ez hidd el, hogy jó. Ha nem lett volna Fábry és a műsora, akkor én nem lennék, és nem foglalkoznék ezzel.”

A beszélgetés során Dombi mesélt arról is, hogyan próbálnak trükközni a megrendelők, hogy privát bulikat is elvállaljon, illetve arról is, milyen fellépéseket nem vállal semmilyen körülmények között.

A beszélgetésből egy rövid részletet is láthatnak a Manna FM Facebook-oldalán:

A teljes beszélgetést ITT tudja visszahallgatni.