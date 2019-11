Rendhagyó képet tett közzé magáról Donald Trump a Twitter-oldalán.

Az Egyesült Államok elnöke maga posztolt a Twitterre egy olyan képet önmagáról, amin a saját feje Rocky testére van varázsolva.

Az alkotás nem maradhatott szó nélkül, a kreatív kommentelők hamar Stallone fejét is az elnök testére photoshopolták.

In the interest of fairness, here is the exact opposite of that photo. pic.twitter.com/PucXnwjEVd