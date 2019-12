Hosszú évek után idén először nem lesz Sas-kabaré

Bár a tévé a korábbi kabarék legjobbjaival készül, Sas József idén nem lép a deszkákra.

Betegsége és abból való lábadozása miatt hosszú évek után idén először nem készíti el hagyományos szilveszteri kabaréját Sas József, inkább pihen. Az ATV idén a korábbi évek kabaréjainak legjobbjait fogja leadni a szilveszteri adásban.

A 80 éves művésznek év elején agyvérzése volt, abból igyekszik minél hamarabb felépülni.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/Takkk

Felesége, Zsuzsa asszony a Blikknek a következőt nyilatkozta férje állapotáról:

Igazából olyan furcsa belegondolni, hogy már vége is van az évnek. Néha úgy tűnik, mintha elrohant volna, máskor pedig úgy, mintha soha nem akarna véget érni. Lassan egy éve, hogy agyvérzést kapott Jóska, és mekkora utat tettünk meg azóta. (...) Sokat beszélgetünk, meg van egy szakképzett ápoló, Misi, vele is jókat beszélget a férjem. Sokat szaval, de igazán az egyetlen szórakozása a televízió nézése. Ezért is örültünk meg annak, hogy szokás szerint kabaré lesz látható a tv-ben, amit itthon fog nézni. Nem kesereg, hanem gyűjti az erőt, hogy jövőre színpadra állhasson. Ez maradt nekünk, a remény.

Zsuzsa asszony arról is beszámolt, hogy bár először nem akarták, végül mégis csak állított karácsonyfát a Sas-család. azt is elmondta, hogy egy kicsit már ő is elfáradt, ugyanis – bár van segítsége – a legtöbb feladatot ő vállalta magára Sas József ápolásában.