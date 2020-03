Gundel Takács Gábor: "Szégyelltem magam a Karácsony Gergely-interjú miatt"

A köztévét három éve otthagyó Gundel Takács Gáborral készített interjút a Magyar Hang.



Fotó: Facebook/Gundel Takács Gábor

Gundel azért mondott fel, mert a Maradj talpon! című műsorban nem engedtek szerepelni egy csepregi jobbikos képviselőt.

Az ország egyik legnépszerűbb műsorvezetőjét a lap nyomtatásban megjelent cikkében arról is faggatták, hogy miképp vélekedik a közmédia működéséről.

Ami jelenleg ott zajlik, az egyetlen szóval összefoglalva: alibi

- fogalmaz az interjúban Gundel.

Úgy látja, még a rendszerváltás előtt is igen komoly szakmaiság jellemezte a közmédiát, ám manapság az emberek már nem is tudnak műsorokat mondani köztévéből. Valójában nem is az egyes műsorokról van szó, hanem a műsorkészítő olyan adást csinál, amit elvárnak tőle.

Az emlékezetes Karácsony Gergely-interjút teljes egészében nem látta, de így is megvan róla a véleménye:

Szégyelltem magam, pedig csak az összeállítást láttam, ahol a kérdések szerepeltek.

Gundi szerint az ehhez hasonló esetekben a kérdező nem kérdez, hanem ügyészként viselkedik. Ez pedig nem nevezhető pártatlan televíziózásnak.