Tóth Gabi bevallotta: „Bizonytalan voltam, vajon jól csinálom-e az anyaságot”.

Gabi ugyanakkor elárulta azt is, úgy hiszi, jó úton jár, ahhoz jó szülő lehessen. Rosszabb pillanatai ugyan vannak, de olyankor elvonul és vesz néhány mély levegőt, hogy újult erővel vágjon neki a munkának – írta meg a Blikk a Best Magazin interjúja alapján.

Bizonytalan voltam, vajon jól csinálom-e az anyaságot. Úgy érzem, folyamatosan egy faágon ülök, és nem tudom, ott maradok, vagy leesek

– vallotta be Gabi, aki azt is hozzátette, hogy a nehezebb pontokon a férje segíti át, aki megadja neki a szükséges időt. Az énekesnő biztos alapokat és tudást szeretne átadni a gyermekének, de szerinte azt, hogy milyen irányba fog indulni a kis Hannaróza, még nem tudja, és nem is szeretne találgatni, csak boldogságban és szeretetben szeretné felnevelni gyermekét.

Az énekesnő a bulvárlapnak azt is elárulta, hogy csecsemőkorában Abbát és Michael Jacksont hallgattattak vele a szülei, és ő sem csinálja ezt másképp a kis Hannarózájával, akinek már a létező összes rocklegendát bemutatta, de azért szakít időt az öreg klasszikusokra, a magyar népdalokra is.

Amit a legjobban szeret, az Gryllus Vilmos Csíja, csíja, aludj, pulya című dala, ezt már a pocakomban is énekeltem neki

– árulta el Gabi.

