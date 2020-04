Az énekesnő utolsó fotója után felrobbant az internet. A Bors is a fogyás titkáról faggatta a kismamát.

„Nem csináltam semmi extrát, nem szedtem semmit és ami a legfontosabb, egy pillanatig se sanyargattam magam. Nem vontam meg magamtól a finom falatokat, hogy négy hónap alatt lejöjjön rólam ez a 25 kiló plusz, csupán szoptattam Hannikát” –ismerte el a Borsnak az énekesnő, aki már csak pár kilóval marad el a terhesség előtti súlyától. Mint mondja, nincs benne megfelelési vágy, egyszerűen csak jól érzi magát.

„Most már érzem, hogy szeretnék mozogni egy kicsit, nem túlerőltetni magam, csak otthon, könnyedebb gyakorlatokkal formába hozni magam.”

Tóth Gabi emellett azt is elárulta, megváltozott a hozzáállása önmaga felé is: már nem érzi magán kötelezőnek a sminket, a belőtt hajat, a csinos ruhát, ezeket elengedve is tud magabiztos és kicsattanóan boldog lenni párja és tündéri kislánya mellett.

