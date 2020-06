Fideszes polgármesterek szerint Karácsony Gergely politikai okokból tagadott meg tőlük pénzeket

A főváros vezetősége szerint pedig éppen az ellenkezője történik ennek.

Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere azt állítja, hogy Karácsony Gergely politikai döntés alapján lenullázta négy, nem baloldali vezetésű kerület útfelújítási keretét – írja az MTI.

Borbély erről egy keddi sajtótájékoztatón beszélt, ahol rajta kívül ott volt Kovács Péter, a XVI. kerület és Horváth Tamás, a XVII. kerület kormánypárti polgármestere, valamint Bese Ferenc, a XXIII. kerület független vezetője.

Csepelen a fideszes polgármester szerint négy útszakasz felújítása, továbbá egy P+R parkoló és egy három kerületet összekötő kerékpárút kialakítása marad el.

Kovács Péter arról beszélt kedden, hogy a XVI. kerületben két, a szükséges engedélyekkel már rendelkező beruházás marad el.

Horváth Tamás szerint Rákosmentén lámpás csomópontok, valamint a kamionforgalmat a sűrűn lakott területről elterelő összekötőút megvalósítása marad el.

Bese Ferenc pedig "szakmaiatlan"-nak nevezte Karácsony döntését, amely szerinte visszaveti Soroksár fejlődését.

Karácsony Gergely kedden egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetés súlyos megszorítócsomag nemcsak az önkormányzatoknak, hanem az általuk képviselt embereknek, a lakosságnak is. A főpolgármester azt mondta, hogy amennyiben a tervezett változtatásokat, az elvonásokat a kormány fenntartja az önkormányzati ciklus végéig, úgy nem az a kérdés, hogy csődbe megy-e a fővárosi önkormányzat, hanem hogy melyik évben.

Ezen a sajtótájékoztatón az ATV kérdésére reagálva Karácsony azt mondta, hogy az útfelújítások során nem politikai, hanem szakmai döntés született.

Azokat az utakat újítjuk föl, amelyeket a budapesti úthálózat szempontjából legfontosabbnak tartunk. És pont az a célunk, hogy azokat az igazságtalanságokat, amik a legutóbbi időszakában bekövetkeztek: például, hogy voltak olyan kerületek, ahol a fővárosi utak 25 százalékát újították fel, míg mások, például a 15. kerület esetében például egy négyzetméter utat sem, ezeket az igazságtalanságokat most nekünk orvosolnunk kell. Arra kérem a kormánypárti polgármestertársaimat, hogy közösen lobbizzunk a kormánynál a Budapestet sújtó megszorításokkal szemben, és akkor lehet, hogy még több utat fel tudunk majd újítani ezekben a kerületekben is.

M1 híradónak pedig azt válaszolta, hogy:

A minimális összeg egy útfelújításnál félmilliárd forint is lehet. A fővárosi vezetés abszolút szakmai alapon döntött ezekről, és vannak olyan fideszes kerületek, ahol sokkal több utat fogunk fölújítani, mint az előző években történt. És viszont vannak olyan kerületek, amik az elmúlt időszakban nagyon jól jártak az útfelújítással [...] ezt a hagyományt mi most megtörjük.

Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes is reagált a három fideszes és egy független polgármester keddi sajtótájékoztatóján elhangzott állításokra, szerinte

"eltérően a korábbi városvezetés gyakorlatától" az utak állapota és nem a polgármester párttagsága alapján döntöttek a fővárosi útfelújításokról.

Dorosz közleményében azt írta: korábban egyes fideszes kerületek ki tudták lobbizni, hogy az úthálózatuk több mint 20 százalékát is felújítsa a főváros, ehhez képest négy kerületben egy négyzetméter útfelújítás sem történt. Az előző ciklusban az útfelújítások többsége négy kormánypárti kerületben valósult meg. A főpolgármester-helyettes úgy látja, most sokkal igazságosabb, szakmai alapú döntés született. Azt is hangsúlyozta, hogy számos, kormánypárti polgármester vezette kerületben (V., X., XX., XXII.) több felújítást terveznek, mint ami az előző ciklusban megvalósult.

Kép: Karácsony Gergely/Facebook