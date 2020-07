Horváth László elmondta, hogy azt szeretnék elkerülni, hogy túlzó és egyoldalú pénzbeli kártérítések más településeket is csődközeli helyzetbe hozzanak.

Az iskolaperben megítélt 100 millió forintot az önkormányzat nem tudja kifizetni, hiszen csődbe menne. Igazságtalan döntés született, de a jogerős bírósági ítéletet végre kell hajtani, ezért a kormány augusztus végéig biztosítani fogja Gyöngyöspata számára az összeget

– jelentette be Facebook-oldalán Horváth László.

A térség fideszes országgyűlési képviselője kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

Gyöngyöspata volt az első és az utolsó hely az országban, ahol sikerre lehetett vinni egy pénzszerző akciót a szegregáció ürügyén.

Az Országgyűlés előző pénteken nagy többséggel fogadta el azt a módosító indítványt, amely kimondja: a bíróság a jövőben nem állapíthat meg pénzbeli kártérítést a tanulóknak a gyöngyöspataihoz hasonló iskolaperekben, mondta Horváth László, aki az indítványt előterjesztette.

A képviselő hozzátette, azt is szeretnék elkerülni, hogy túlzó és egyoldalú pénzbeli kártérítések más településeket is csődközeli helyzetbe hozzanak. A gyöngyöspatai önkormányzatnak ugyanis végre kell hajtania a jogerős bírósági döntést, a településnek azonban nincs 100 millió forintja a kártérítés kifizetésére, azután ugyanis olyan kötelező feladatait nem tudná ellátni, mint a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás, továbbá a folyamatban lévő fejlesztéseket is le kellene állítania.

