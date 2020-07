Orbán szerint számítani kell a szigorításokra

Azt még nem tudni, hogy mifélére.

Szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós rádiószózatában beszélt arról Orbán Viktor miniszterelnök a 24.hu cikke szerint, hogy szigorításokra kell számítani,

de még nem tudni, mifélékre.

A miniszterelnök szerint az első csatát már "megnyertük", és most a munkahelyek létrehozására koncentrál az operatív törzs.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

Arra is kitért, hogy vakcina nélkül nem lehet legyűrni a vírust, és bár a számok most jók, nem szabad hátradőlni, mert Horvátországban is hirtelen ugrott meg a fertőzésszám.

A behurcolás a probléma, Magyarországon minden rendben van

- mondta el a rádióban Orbán és azt is hozzátette, hogy az új fertőzések vizsgálatánál mindig van valami külföldről származó mozzanat.

Az operatív törzs péntek délben tanácskozik, akkor, vagy esetleg szombaton hozhatnak a szigorításokról határozatot.

Több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható lesz

- javasolta a miniszterelnök (aki a napokban arról is beszélt, hogy évente egyszer jó megnézni a tengert).

Orbán kitért a 750 milliárd eurós gazdasági mentőcsomagra is, ami kell a gazdaság újraindítására, de ez a pénz "nincs", ezért hitelt kell felvenni, ettől viszont fázik. Viszont azt is elmondta, hogy Magyarország nem fog az uniós hitelfevétel útjába állni.

A miniszterelnök szerint "civilizálatlan viselkedés", hogy a források elvonásával fenyegetik azokat, akik rosszul költik el a pénzt, valamint jogállami garanciákat kérnek számon.

Ha összemérjük a magyar jogállamiságot a német jogállamisággal, akkor lehet mi kerülünk ki győztesen

– jelentette ki Orbán.