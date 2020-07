Orbán: Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból

Magyarország megerősödve kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válságból – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Ha Magyarország nem engedi, hogy a koronavírus-járvány ismét "felszaladjon", ha "észnél van a határvédelemnél", ha támogatja a beruházásokat és a munkahelyteremtést, és ha nem engedi, hogy "baleknak" nézzék Nyugaton, akkor megerősödve kerülhet ki a válságból – mondta a kormányfő a rádióműsorban az MTI híre szerint.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A járvány esetleges második hullámát firtató felvetésre Orbán Viktor azt válaszolta: Magyarország a járvány első hullámával szemben győzelmet aratott, de "ez egy szakaszgyőzelem", "nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát". Mivel a környező világ hatással van Magyarországra is, jól és okosan kell dönteni például a nyaralásról. "Lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani" – hangsúlyozta.

Arra is törekedni kell, hogy a migráció felerősödése ne veszélyeztesse a magyar egészségügyi helyzetet – tette hozzá.

A hvg.hu cikke szerint a migráció kapcsán Orbán hozzátette, hogy a fertőzés ott erősödik, ahol hagyományosan a migrációs útvonalak fekszenek. Azt is megerősítette, hogy hiába kérte az európai Unió, Magyarország nem nyitja meg a határait. A menekültek kapcsán kitért a tranzitzónákra is, amikről az Európai Bíróság kimondta, hogy ott jogellenesen tartották őrizetben a menedékkérőket. Erre a magyar fél úgy reagált, hogy bezárták a tranzitzónákat, de most Orbán bevallotta, hogy sokat gondolkodtak azon, végrehajtsák-e az ítéletet, és ha igen, akkor hogyan.

A miniszterelnök a nemzeti konzultációt is megemlítette, mint ami összefüggéseiben kérdez rá a vírusra és a migrációra, valamint a gazdasági lépésekre. Azt is elmondta, hogy Közép-európa gazdaságilag jobban teljesít, mint Nyugat-Európa, de elismerte, hogy a nyugat-európai államoknál szegényebbek a közép-európaiak, miközben most a kérdés az szerinte, hogy ezen államok hogyan segítsék meg a délieket.

Orbán abban a kérdésben nyugodt volt, hogy ma az országgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

Azt is kifejezte, hogy

ha az egészségügyben jól végzik a dolgukat, nem lesz második hullám.

Az ellenzékről szokás szerint nem volt jó véleménnyel, azt meg nem értette, hogy

lopkodja ki a baloldal az emberek postaládájából a konzultációs íveket.

Rádióbeszéde végén még elmondta, a migrációt kivéve jól fog tudni együttműködni az EU soros elnökével, Németországgal, de azt is hozzátette, hogy nem hisz a társadalmak párhuzamos együttélésében, és

Nekünk magyar gyerekek kellenek, nem migránsok

-fejtette ki.