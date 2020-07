Meggondolta magát az Index új főszerkesztő-helyettese, visszamondta az állást

Tevan Imre belátta, hogy rosszul mérte fel a dolgokat.

Péntek hajnali fél négykor jelentette be Facebook-oldalán Tevan Imre, hogy mégsem ő lesz az Index új főszerkesztő-helyettese – vette észre a hvg.hu és a 24.hu szinte egyszerre.

Fotó, címlapkép: Facebook/Index

(Tevan újbóli szerepvállalásáról az Indexnél, ahol 2011-ig dolgozott, csütörtökön jelentek meg a hírek.)

Tevan a Facebook-bejegyzésében hosszan leírta, hogy miért is gondolta meg magát:

Tevan a továbbiakban leírta, ő az Indextől 2011-ben távozott, de mindvégig indexesnek tartotta magát, ezért is vállalta el hosszasabb gondolkodás után a neki felkínált posztot, mert úgy vélte, hogy

Aztán belátta, hogy tévedett, és nem is abban, hogy a politikai behatást képesek lesznek-e a cég igazgatósági tagjai elhárítani, hanem hogy össze tudnak-e rakni egy működőképes csapatot a régi újságírók távozása után.

- írja a bejegyzésében Tevan Imre, amivel egyúttal azt is elárulta, hogy Szombathy Pál, vagy Sztankóczy András lehet a főszerkesztője a lapnak.

Tevan leírta, már ez is aggályokkal töltötte el, de aztán meghallgatta a Dudás Gergellyel (volt Index-főszerkesztő) készült Válaszonline-os podcastet, ami még inkább a helyére tette nála a dolgokat.

Tevan Imre a bejegyzése végén még leírta, hogy úgy érzi, nem lesz könnyű elindítania a távozó újságíróknak egy új "Indexet", de ha ez sikerül, ő felajánl havonta legalább egy ingyen cikket nekik.

Végül üzent azoknak is, akik nem annyira kedvelik:

Akik energiát fektettek a gyűlölésembe, ne csüggedjenek, hiszen most kiderült, hogy nemcsak pénzsóvár aljadék vagyok, hanem gyáva is. És annyira a véremmé vált az árulás, hogy miután elárultam az elárultakat, most elárulom azokat is, akiknek a kedvéért elárultam, akiket elárultam. És különben is, továbbra is ki lehet forgatni minden mondatot és tényt!