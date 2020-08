Lapinformációk szerint K. Ferenc lehet az a milliárdos vállalkozó, akit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói a napokban őrizetbe vettek Debrecenben.

Értesüléseire hivatkozva erről írt pénteken a VG.hu, a 24.hu és a Napi.hu is. K. Ferenc ügyvédje a VG.hu megkeresésére telefonon annyit mondott, hogy az értesülést "sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja".

Bár a NAV videót is közzétett, nem nevezte meg azt a milliárdost a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akit őrizetbe vettek és bűnszövetségben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók.

Közleményében a NAV azt írta,

Közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost vettek őrizetbe a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói Debrecenben. A hatóság észak-alföldi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense, Simon Béla pénteken az MTI-nek elmondta,

a vállalkozó egy év alatt 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót.

A milliárdos üzletember letartóztatásban van, ügyvédje is gyanúsított – közölte.

Kelet-Magyarország egyik meghatározó élelmiszerláncának tulajdonosa 2017-ben több gazdasági társaságtól 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel.

Az ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedési jogot, arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet, hogy ezekkel a hamis adatokkal elkerülje több mint 540 millió forint személyi jövedelemadó befizetését Magyarországon – írta a referens.

A nyomozás kiderítette, hogy a vállalkozó külföldi életvitele csak álca, valójában itthon él, Magyarországról irányítja üzleteit, így az adómentességre sem jogosult.

A számos élelmiszer-áruház és egy hajdúszoboszlói négycsillagos wellness-szálloda tulajdonosát balatoni villájában fogták el a NAV munkatársai. Az akcióban ingatlanokat zároltak és bankszámlákat foglaltak le, a biztosított vagyon értéke megközelíti az egymilliárd forintot. Vizsgálják ugyanakkor más évek milliárdos osztalékfelvételeit is – olvasható a közleményben.

A vállalkozó vadászházában tartott házkutatáson több doboz engedély nélküli éles lőszer és mintegy ezer liter, tisztázatlan eredetű gyümölcspálinka is előkerült.

A vállalkozót és ügyvédjét bűnszövetségben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az üzletember letartóztatásban van – írta a sajtóreferens.

A VG.hu azt írja, K. Ferenc tulajdonosa egy négycsillagos hajdúszoboszlói hotelnek, továbbá az ő érdekeltségébe tartozik egy kelet-magyarországi élelmiszerlánc is. Az adóhivatal pénteki közlése szerint az őrizetbe vett milliárdos ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedési jogot, arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet.

Az ország neve pedig szerepel az Opten cégnyilvántartó rendszerében K. Ferenc neve mellett, mint külföldi cím.

A 24.hu szintén arról írt pénteken, hogy információi szerint a közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonosként leírt férfi

K. Ferenc., aki egykor a CBA Kereskedelmi Kft.-ben is tulajdonos volt, valamint érdekeltségébe tartozik a hajdúszoboszlói négycsillagos Délibáb Hotel.

A Debreceni Törvényszék sajtószóvivője a 24.hu lapnak elmondta,

a férfi letartóztatása jogerős.

dr. Dobó Dénes hozzátette, jelenleg a férfi vagyonának zárolásáról szóló döntések vannak folyamatban. Ennek értéke a korábbi adóhivatali tájékoztatás szerint megközelíti az egymilliárd forintot.

A Napi.hu is azt írja, hogy a NAV által közölt adatok alapján beazonosítható, hogy K. Ferenc vállalkozóról van szó, aki a megadott cégadatok szerint valóban egy, az Egyesült Arab Emírátusokban lévő címet jelölt meg lakhelyéül. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása szerint egyik cégén több mint 2,5 milliárd forint értékű jelzálog is van több ingatlanon és ingóságon. Ugyanennek a cégnél az eredménytartalék terhére – a 2019-es beszámoló szerint 2 milliárd forintot osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak – írja a lap. A vállalkozó más érdekeltségei esetében is több százmillió forintos zálogbejegyzések szerepelnek – értesült a Napi.hu.

